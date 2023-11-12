الشباب والرياضة تطلق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالوادي الجديد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة الكشفية والإرشادية، بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة " ، فعاليات مبادرة "انت الحياة" بقرية بولاق ، بمحافظة الوادى الجديد مبادرة انت الحياه علي ارض محافظة الوادي الجديد .

وشارك في الفعاليات ١٠٠ جوال وجوالة من فرق جوالة مراكز شباب محافظة جنوب الوادي، حيث تناولت تعريف أطفال وشباب المدينة بالحركة الكشفية واهميتها بطريقة مبسطة عن طريق الألعاب السمرية والأغاني الكشفية التي من خلالها يتم التعرف علي النشاط الكشفي داخل مراكز الشباب ، بالإضافة إلى تعريفهم ببعض المهارات الأساسية للكشافة.