المستشار الألماني يعرب عن اعتزامه مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده وعزمه على مواصلة الحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المستشار الألماني، في تصريح صحافي اليوم الأحد: "الآن في هذا الوضع نحتاج إلى التحدث معه (الرئيس الروسي) باستمرار، وهو ما فعلته في الماضي وما سأفعله مرة أخرى في المستقبل".

وعن إمكانية إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قال شولتس، إن "المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا تتطلب خطوة حاسمة من جانب روسيا، وهذا يعني انسحاب القوات. وهذا أمر من الواضح أنه (فلاديمير بوتين) ما زال غير مستعد له".

وفي وقت سابق، دعا المستشار الألماني، الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا على إجراء الاصلاحات الضرورية للانضمام إلى الاتحاد.

وأوضح أن من الضروري دعم جميع الدول الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على العضوية.

وفي 8 نوفمبر، دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى بدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس السياق صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة الماضي، بأنه قد يأتي يوما ما وقت التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا.

وقال ماكرون في تصريح لقناة "بي بي سي" البريطانية، إن الوقت قد يحين "لمفاوضات نزيهة وجيدة وللعودة إلى طاولة التفاوض وإيجاد حل مع روسيا".