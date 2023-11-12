محاضرات توعوية وورش للأطفال.. قصور الثقافة تواصل فعالياتها بالإسكان البديل

استقبلت مدرسة تحيا مصر بالخيالة، محاضرة بعنوان "احم نفسك"، وذلك ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالمشروع الثقافي للمناطق الآمنة بديلة العشوائيات.

خلال المحاضرة تناولت د. داليا جمال الأستاذ بكلية التربية جامعة القاهرة، أهمية توعية الأطفال ضد المخاطر، موضحة أنواع تلك المخاطر سواء كانت الأدوات المنزلية المستخدمة، المواد الكيماوية، الأجهزة الكهربائية، أدوات البناء، وكذلك استخدام الأشياء الخطيرة مثل الأدوات الحادة والحذر عند استخدام النار وأيضا التوعية بآداب المرور، واستشهدت على شروحها بعرض تقديمي لبعض الصور والمقاطع مع استخدام الوسائل التعليمية كالصور والمجسمات، وأكدت الأستاذ بكلية التربية في ختام حديثها أن لكل شيء وسيلة آمنة لاستخدامه عند اتباع التعليمات والإرشادات، كما نفذت المدربة نجلاء شحاته ورشة رسم على الوجوه.

وشهد مركز شباب أهالينا 2 ورشة حرف بيئية لعمل مفارش من الكروشيه وتعليم الغرز المستخدمة، وأنواع الخيوط واستخدام كل منها تحت إشراف المدربة نبيلة حسن، بينما نفذت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال ورشة حلي من الخرز بمركز شباب أهالينا نفذتها المدربة سعاد المهدي.

أقيمت الفعاليات بإشراف د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف على المشروع، وضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وفي سياق برامج مكثفة لهيئة قصور الثقافة بمناطق الإسكان البديل بعدة محافظات منها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، دعمًا للعدالة الثقافية، والوصول بالخدمات الثقافية والفنية لأبناء هذه المناطق.