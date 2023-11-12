الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي وبشار الأسد (فيديو)

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات بين شعبي سوريا ومصر تاريخية وعميقة، مشيرا إلى أن الشعب المصري تألم لما أصاب سوريا خلال السنوات الماضية.

وأضاف «فهمي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية صدى البلد،مساء اليوم الأحد أن سوريا لها وضعية خاصة عند الشعب المصري.

مصلحة مصر في سوريا هو استعادة الدولة السورية لأمنها واستقرارها

وعلق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوري بشار الأسد، قائلا:" مصلحة مصر في سوريا هو استعادة الدولة السورية لأمنها واستقرارها وكذلك شعبها".

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن موقف مصر واضح في العلن، وهو التسوية السورية الشاملة، بما يحافظ على المؤسسات، ويرفض محاولات التدخلات الخارجية التي تحول دون وحدة الشعب وتماسكه.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الرئيس السوري بشار الأسد.



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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.



كما تم التطرق للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها.