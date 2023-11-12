الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أعراض تنذرك بوجود مشكلة في القلب

حذرت طبيبة من أن تورم الساقين صباحًا ينذر بالإصابة بأمراض القلب، ووجود مشكلات صحية في الأوعية الدموية.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "هيلث لاين" الطبي، عند ملاحظة تورم الساقين قبل كل شيء يجب التأكد من حالة القلب والأوعية الدموية، فإذا لاحظ الشخص انتفاخ وجهه في الصباح، وظهور أكياس تحت العينين، وانتشار الانتفاخ في الجسم، يجب عليه أولا التحقق من حالة الكلى، أما إذا لاحظ انتفاخ اليدين وشعر بتيبس العظام، فيمكن الشك بأمراض الغدة الدرقية.

وقد يكون سبب الوذمة هو نقص الماء والبروتين في النظام الغذائي، وفي هذه الحالة من الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد سببها وإزالته، لأن الأدوية المدرة للبول قد تؤدي إلى تغيرات في الجسم لا رجعة فيها.

مواد متعلقة

السمنة تزيد من خطر الإصابة بأخطر 17 نوع سرطان في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

أضرار تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر

أسما شريف منير تثير الجدل برسالة مفاجئة لطليقها بعد آخر مقابلة.. راجل حقيقي (صور)

أحدها يسبب اكتئاب.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" عن أنظمة غذائية تهدد الجسم بأمراض خطيرة

مرتضى منصور يفضح محمد سلام أمام نفسه ويُدينه انهيار بيومي فؤاد.. خدت العربون في السر

ميجان رايس.. أمريكية اعتنقت الإسلام بسبب آية قرآنية| حرب غزة تضيء نور الإيمان بقلب ملحدة

إيمان كريم خلال مشاركتها بمبادرة المشروعات الذكية: يجب أن تشمل النسخ القادمة مكانا خاصا بذوي الإعاقة

استعدادًا لإنتخابت الرئاسة 2024.. تفاصيل ترجمة القومي للإعاقة لإرشادات تصويت الصم وضعاف السمع بلغة الإشارة
الجريدة الورقية