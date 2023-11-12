أعراض تنذرك بوجود مشكلة في القلب

حذرت طبيبة من أن تورم الساقين صباحًا ينذر بالإصابة بأمراض القلب، ووجود مشكلات صحية في الأوعية الدموية.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "هيلث لاين" الطبي، عند ملاحظة تورم الساقين قبل كل شيء يجب التأكد من حالة القلب والأوعية الدموية، فإذا لاحظ الشخص انتفاخ وجهه في الصباح، وظهور أكياس تحت العينين، وانتشار الانتفاخ في الجسم، يجب عليه أولا التحقق من حالة الكلى، أما إذا لاحظ انتفاخ اليدين وشعر بتيبس العظام، فيمكن الشك بأمراض الغدة الدرقية.

وقد يكون سبب الوذمة هو نقص الماء والبروتين في النظام الغذائي، وفي هذه الحالة من الأفضل مراجعة الطبيب لتحديد سببها وإزالته، لأن الأدوية المدرة للبول قد تؤدي إلى تغيرات في الجسم لا رجعة فيها.