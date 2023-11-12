السمنة تزيد من خطر الإصابة بأخطر 17 نوع سرطان في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة سويدية حديثة من أن المراهقين الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ 17 نوعا خطيرًا من السرطان مع تقدمهم في السن.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلصت نتائج الدراسة إلى الذين يعانون من السمنة بعمر ١٨ عامًا، معرضون بشكل كبير إلى الإصابة بأمراض مميتة بما في ذلك سرطان الرئة والدماغ والمعدة.

كما أثبتت باحثو الدراسك إن الاتجاه نحو زيادة السمنة بين الشباب قد يكون له تأثير على حالات السرطان على مدى الثلاثين عاما القادمة.

وحسبما أفادوا، يبدو أن زيادة الوزن والسمنة في سن مبكرة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، فهناك روابط بين الوزن غير الصحي والسرطان في كل عضو تقريبًا.

في الوقت نفسه، هناك دراسات سابقة ربطت السمنة بمجموعة من الأمراض القاتلة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وأشكال مختلفة من السرطان.

ووفقًا للنتائج، إن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالسرطان في وقت لاحق من حياتهم إذا كانت لديهم مستويات منخفضة من اللياقة البدنية عندما يبلغون 18 عاما.

وحسبما أفادت الدراسة، أولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أعلى في سن 18 عاما كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان الرئة، وسرطان الرأس والرقبة، وسرطان الدماغ، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان المريء، وسرطان المعدة، وسرطان البنكرياس، وسرطان الكبد، وسرطان القولون، وسرطان المستقيم، وسرطان الكلى، وسرطان المثانة، وسرطان الجلد الخبيث، وسرطان الدم، والورم الشوكي، وسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين، ولموفة لاهودجيكينية