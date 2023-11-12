طريقة عمل كب كيك بالقهوة| تمد الجسم بالطاقة

كب كيك من الحلويات المميزة التي يفضلها الجميع؛ لسرعة تحضيرها ويمكن صنع عدد كبيره منها بسهولة لأعياد الميلاد، ولأن هناك من يحب نكهة القهوة في الحلويات، نقدم لكم طريقة عمل كب كيك بالقهوة اللذيذة.

كب كيك بالقهوة

طريقة عمل كب كيك بالقهوة

المقادير

- دقيق : 3 اكواب

- حليب : كوب

- سكر : 2 كوب

- الزيت النباتي : كوب

- الكاكاو : نصف كوب

- البيض : 4 حبات

- قهوة : 3 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقة كبيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- كريمة : نصف كوب (للتزيين)

- قهوة : ملعقة كبيرة (للتزيين)

طريقة التحضير

ضعي الدقيق في وعاء، وأضيفي البيكنج باودر، والملح، والقهوة، والكاكاو، ثم انخلي المكونات جيداً.

اضربي البيض بالخفاق، وأضيفي كمية السكر والفانيليا، ثم قومي بخفق المكونات جيداً حتى تصبح كريمية القوام، ثم أضيفي الحليب والزيت واخفقي جيداً.

أضيفي خليط الدقيق والقهوة بهدوء مع الخفق المستمر حتى تمام التجانس.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قوالب الكب كيك بالقليل من الزيت، ثم اسكبي المزيج حتى الثلثين، وأدخليها الفرن لمده 35 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي القوالب من الفرن، واتركيها جانباً حتى تبرد تماماً.

ضعي الكريمة في كيس حلويات، وزيني الكب كيك بالكريمة، والقهوة على الوجه.

وزعي كب كيك القهوة في طبق التقديم ثم قدميه.

فوائد القهوة

يساعد على صحة القلب

فنجان أو فنجانين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الكافيين يمكن أن يؤثر في مستويات ضغط الدم لذلك، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط إلى الحد من تناول الكافيين أو تقليله.

صحية للكبد

تعطي القهوة بعض التأثير الوقائى ضد أمراض الكبد المزمنة، ووفقًا لبعض الدراسات فإن شرب 3-4 أكواب من القهوة يقلل من فرصة الإصابة بعدة أنواع من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد والكبد الدهنى وأمراض الكبد.

تعطى دفعة من الطاقة

من المعروف أن القهوة تحتوى على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبى المركزى ومن المعروف أيضًا قدرته على الحد من أى إرهاق وزيادة مستويات الطاقة.

يقلل من دهون الجسم ويعزز الوزن الصحي

يزيد الكافيين الموجود في القهوة من معدل الأيض أثناء الراحة، مما يؤدي إلى فقدان الدهون، وتقلل القهوة أيضًا من الشهية، مما قد يساعدك على إنقاص الوزن.

ومن أهم الأشياء لفقدان الوزن بشكل فعال هو النوم الجيد، فقد تجعل القهوة في فترة ما بعد الظهر أو المساء من الصعب عليك النوم بسهولة، لذا تأكد من تناول القهوة في الصباح فقط وتجنبها بعد الظهر والمساء.

يحمي الحمض النووي من التلف

يمكن أن تؤدي فواصل شرائط الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان أو الأورام إذا لم تقم الخلايا بإصلاحها، وتقلل القهوة من تكسر خيوط الحمض النووي.

تحتوي القهوة على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فحمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة هو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الحمض النووي من الجذور الحرة.