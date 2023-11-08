مسافرون للسياحة : العالم يبحث عن مقاصد مصر السياحية في بورصة لندن

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء أن المقصد السياحي المصري من المقاصد السياحية العالمية التي عليه طلب كبير لزيارتها حاليا .

وأوضح د. عاطف عبد اللطيف خلال مشاركته في بورصة لندن السياحية المقامة حاليا أن جميع الجنسيات ترغب في زيارة مصر والاستمتاع بمعالمها السياحية و مدنها التاريخية والترفيهية أيضا .

و أشار إلى أنه رغم التوترات السياسية في المنطقة و الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني إلا أن الطلب مستمر على المقاصد السياحية المصرية ولكنه تباطئ إلى حد ما خاصة في مدن جنوب سيناء وهذا مقارنة بما كنا نتوقعه في هذا التوقيت من العام خاصة أن شهر نوفمبر وديسمبر ويناير كانت الحجوزات أعلى من الطاقة الفندقية المتاحة ولكن في ظل الاحداث في فلسطين وتوترات المنطقة تم تأجيل العديد من الرحلات السياحية التي كانت قادمة لمنطقة الشرق الأوسط و مصر .

ونوه د. عاطف عبد اللطيف إلى أنه رغم وجود طلب على جميع المدن السياحية في بورصة لندن إلا أنه يوجد طلبا متزايد بشكل كبير حاليا خاصة على مدينة القاهرة و الاقصر و أسوان والغردقة ومرسى علم .

و أشاد د. عاطف عبد اللطيف بتصريحات وزير السياحة والاثار أحمد عيسى في بورصة لندن السياحية التي أعطت نوعا من الاطمئنان و رسائل إيجابية تدعم خطة مصر في الوصول الى 30 مليون سائح و ما تقوم به حاليا من مجهودات لتحقيق هذا الهدف .

و دعا د. عاطف عبد اللطيف إلى أهمية الاستمرار في نهج تغيير الفكر التقليدي و إعداد خطط وبرامج سياحية تناسب الأوضاع الحالية بالعالم .

وشدد على ضرورة تصوير مزيد من الأفلام و البث المباشر عبر وسائل السوشيال ميديا و نقل صورة حية من داخل المناطق السياحية والاثرية المصرية للعالم كله ودعوة ممثلين وفنانين عالميين لزيارة مصر وتصويرهم داخل المناطق السياحية وكذلك يوتيوبر و مشاهير من السوشيال ميديا العالميين لنقل الصورة من داخل مصر للعالم كله .

وأكد د. عاطف على أهمية التكاتف والعمل بروح الفريق بين جميع المعنيين والمختصين وتغليب المصلحة العامة على مصالح كل جهة او منظومة بشكل منفصل ولابد من التعاون بين القطاع الخاص ووزارة السياحة ومصر للطيران وإير كايرو في تقديم برامج سياحية مناسبة سواء في مواعيد رحلات الطيران التي تناسب احتياجات السياح القادمين وخطة اسعار مناسبة وطريقة سداد فيها نوع من المرونة وكذلك تقديم عروض ترويجية مشتركة بين الفنادق و شركات السياحة ومصر للطيران .

وشدد على أهمية أن تتعامل إير كايرو بنفس السياسة البيعية لشركة مصر للطيران مع الشركات السياحية في تعاقداتها .