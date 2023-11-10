مصر في بورصة لندن العالمية

شارك مؤخرا الخبير السياحي الدولي الدكتور عنان الجلالي احد خبراء مصر السياحيين في مجال السياحة العالمية في بورصة لندن السياحية والتي اقيمت خلال الأسبوع الماضي في مدينة لندن بالمملكة البريطانية وذلك برفقة الوفد المصري السياحي الكبير والذي كان علي راسه سيادة الوزير احمد عيسي وزير السياحة المصرية والاثار والسيد عمرو القاضي رءيس هيئة تنشيط السياحة وعدد كبير من رجال السياحة المصرية وذلك في إطار تنشيط حركة السياحة العالمية الي مقاصد مصر السياحية المختلفة وزيادة حصة مصر من السياحة العالمية .