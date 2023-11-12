استمرار فاعليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بجنوب سيناء

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ثاني لقاءات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية بمشاركة 200 شاب وفتاة من مراكز الشباب و المواطنين بمدينة ابورديس، بحضور اللواء مهندس سامح المتولي رئيس مدينة ابورديس، والدكتور عجلان ابراهيم الخبير البرلماني، ولفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية بالمدينة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

وأكد الدكتور عجلان ابراهيم الخبير البرلماني، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يعد واجبًا وطنيًا وحقًا من حقوق الإنسان، يتطلب مشاركة الجميع وخاصة الشباب الواعي، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

وحث عجلان، الشباب على ضرورة المشاركة في الإستحقاق الرئاسي المقبل وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

وتنفذ وزاره الشباب و الرياضة، سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء باصواتهم وذلك حرصا على توعيتهم في الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي المقبل .

يُذكر إن الهئية الوطنية للانتخابات ، قد أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

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