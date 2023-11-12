"الخطاب الديني وضرورة التوعية بوجوب المشاركة السياسية" لقاء توعوي بسوهاج

نظم المجمع الإعلامي بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وبمشاركة عدد كبير من الأئمة والواعظات التابعين لمديرية أوقاف سوهاج، لقاء توعوي حول ضرورة المشاركة السياسية الإيجابية بحضور فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والدكتور صبرى جلبى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة سوهاج .



وبدأ اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسني الذى أشار إلى ضرورة تضمن الخطاب الديني في الفترة المقبلة لقيم المشاركة الإيجابية لأن هذا الوطن يستحق منا الكثير والكثير،موجها بضرورة تضمن الرسائل الدينية التي يلقيها الأئمة والخطباء في الدروس الدينية وخطب الجمعة والمناسبات المختلفة الإشارة إلى شرح مفاهيم الأمل والتفاؤل والدعوة للصبر والاعتصام وحب الوطن والمشاركة الإيجابية .

ولفت وكيل وزارة الأوقاف إلى أن مصائر الأمم لا تُدار بالعواطف ولكن تدار بالعقل والحكمة والشرع والنظر إلى كل ما يدعم أمن واستقرار الوطن مشيرا إلى أن وظيفة الدين هي إصلاح واقع الناس وتحويل المزاج العام للمواطنين نحو ضمان أمن واستقرار الوطن.



ومن جانبها قالت إيمان علي إمام مدير المجمع النموذجي الإعلامي بسوهاج ان الإيجابية والمشاركة من أبجديات التصور الإسلامي وأن العمل الإيجابي من قواعد التربية في الإسلام التي تعد أحد أركان بناء الأسرة في الدين الإسلامي كما أشارت إلي دور وزارة الأوقاف والذى يشهد به الجميع في التوعية بقضايا المجتمع المختلفة وطالبت الأئمة والواعظات بضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابيةوكونها من حاجات المجتمع الضرورية .



وتحدث الدكتور صبري جلبي أستاذ القانون بجامعة سوهاج عن التوافق بين الشريعة والقانون في سائر المقاصد وكون المشاركة في قضايا المجتمع وعلي رأسها ومن الضروريات التي دعا إليها الدين والقانون وتم إختتام اللقاء بمقرأة للأئمة والواعظات .