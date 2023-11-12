طريقة عمل مكرونة بولونيز على خطى المطاعم| تنفع للدايت

مكرونة بولونيز من الأكلات المفضلة لدى الكثير، فتحتوي على مكرونة ومزينة باللحم المفروم الممزوجة بالصلصة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها مثل المطاعم بخطوات سهلة ويمكن تناولها في الدايت.

مكرونة بولونيز

طريقة عمل مكرونة بولونيز للدايت

المقادير

- مكرونة : 500 جراماً (سباجيتي سمراء مسلوقة)

- لحم مفروم : 200 جم

- طماطم : 4 حبات (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

- بصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- ثوم : 4 فصوص (مهروس)

- فلفل أخضر : 1 حبة (بالحجم الصغير / مفرومة فرماً ناعماً)

- مشروم : كوب (مقطع مكعبات صغيرة)

- فلفل حلو : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : رشة

- زيت نباتي : ملعقة كبيرة

- ماء : 2 كوب

- معجون طماطم : 2 ملعقة كبيرة

- ريحان : نصف ملعقة صغيرة

- أوريجانو : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

سخني الزيت في قدر على نار متوسّطة، ثمّ أضيفي البصل وقلبي حتى يذبل.

أضيفي الثوم واللحم وقلبي المكونات جيداً حتى تتجانس المكوّنات وأتركي المزيج على النار حتى ينضج اللحم.

أضيفي الفلفل الأخضر والمشروم وتبلي بالفلفل الحلو والملح والأوريجانو والحبق.

قلبي الخليط جيداً واتركيه على النار حتى تذبل الخضار، ثم أضيفي الطماطم وقلّبي لدقيقة.

ذوّبي معجون الطماطم في الماء واسكبي المزيج في القدر، ثم أتركي المزيج يغلي على نار هادئة مع التحريك من وقت إلى آخر لمدة 20 – 25 دقيقة.

أسكبي المكرونة في طبق التقديم وزينيها بالصلصة وقدّميها ساخنة.