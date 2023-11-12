صحة قنا تناقش إستكمال مبني الطوارئ بمستشفي قنا العام

عقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية بفريق مديرية الصحة بقنا، اجتماع لمناقشة مشروع إستكمال الأعمال بمبني الطوارئ بمستشفي قنا العام، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة وذلك برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأكد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الإجتماع الذي حضره الدكتورة سمر عاطف مديرة إدارة التخطيط ومسئول متابعة المشروعات بالمديرية ،المهندسة رباب أحمد مديرة إدارة الورش والصيانة والمهندس عصام مدير هيئة الأبنية التعليمية بقنا، قد ناقش أُطر إستكمال أعمال مبني الطوارئ والذي يجري إنشاؤه بمستشفي قنا العام.

ومن المقرر طرح المرحلة الثانية منه لإستكمال الدور الأرضي من المشروع والذي يقع علي مساحة ٣٠٠٠ متر مربع بهدف تقديم خدمات العيادات الخارجية والإستقبال والطوارئ به.

وذكر بدران، أن المرحلة الأولي من المشروع تتم بتمويل من البنك الدولي بتكلفه ٥٠ مليون جنيه مصري، مشيراً إلي أن مبني الطوارئ الجديد سوف يكون له أكثر كبير في تقديم خدمات الطوارئ والحالات الحرجة بما يدعم المنظومة الصحية وييسر حصول المواطنين علي الخدمة اللازمة لهم.