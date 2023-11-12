فوائد تناول المشمش وعلاقته بوظيفة الأمعاء

قالت المعالجة تمارا إيلينسكايا، إن المشمش غني بالفيتامينات والعناصر الدقيقة والمواد الكيميائية النباتية التي لها تأثير إيجابي على الصحة.

ووفقا للمعالجة إيلينسكايا، يحتوي المشمش على كميات كافية من البيتا كاروتين واللوتين والزياكسانثين، وهي مواد مضادة للأكسدة قوية تحمي الخلايا من التلف، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، يحتوي المشمش على مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي، والذي يرتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب وما إلى ذلك، بالإضافة إلى ذلك، فهو غني بالفيتامينات A وC وE. وقالت المعالجة إيلينسكايا لبوابة المنتدى الطبي

تناول المشمش يوفر فوائد صحية

يدعم الرؤية وصحة العين

الفيتامينات A و E، بيتا كاروتين، اللوتين وزياكسانثين الموجودة في هذه الفاكهة تحمي العيون من الإجهاد التأكسدي.

يحسن حالة الجلد

بفضل عمل مضادات الأكسدة الموجودة في المشمش، يتم توفير حماية أفضل للبشرة من العوامل الضارة، بما في ذلك الأشعة فوق البنفسجية من الشمس والتدخين والهواء الملوث.

ينظم ضغط الدم

يحتوي المشمش على البوتاسيوم، وهو إلكتروليت يلعب دورًا مهمًا في تنظيم توازن السوائل في الجسم وضغط الدم.

يحسن وظيفة الأمعاء

ويحتوي كوب واحد (165 جراماً) من شرائح المشمش على 3.3 جراماً من الألياف، وهي كمية تلبي 8.6% من احتياجات الرجال اليومية و13.2% من احتياجات النساء، وذكرت الطبيبة أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف مفيد لتطوير النباتات المعوية المفيدة والهضم الجيد.

يحمي الكبد

أشارت المعالجة إلى أن بعض الدراسات ربطت تناول المشمش بحماية الكبد من الإجهاد التأكسدي الذي يؤدي إلى التهاب الكبد.