توصيات وكيل صحة الشرقية خلال زيارته لمركز طب الأسرة بالإسدية

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مركز طب الأسرة بالإسدية، التابعة للإدارة الصحية بأبو حماد، يرافقة لجنة من المديرية تضم مديرى إدارات "الجودة، ومكافحة العدوى، والكلى"، وفي حضور مدير الإدارة الصحية بأبو حماد، ونائب مدير مستشفى أبوحماد المركزي، وممثلي المجتمع المدني بقرية الإسدية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عمل الفرق الطبية ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة، وقام بمناظرة سجلات التردد ومؤشرات أداء عمل الفرق ضمن مبادرة دعم صحة المرأة، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وتابع مؤشرات أداء العيادات التخصصية ضمن خطة عمل مبادرة خدمات الرعاية الأولية، موجهاً بتعزيز عدد الأطباء بالعيادات التخصصية المختلفة الموجودة بالمركز مثل "العظام، والجلدية، والنساء والتوليد، والعلاج الطبيعي، والأطفال"، ومؤكداً أهمية عمل الدعاية اللازمة لها، كما اطلع أيضاً على مؤشرات أداء العمل بجلسات التطعيمات الروتينية للأطفال بالمركز، متابعاً مؤشرات التردد على مبادرة قلبك أمانة، والتي تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض القلب بمنشآت الرعاية الصحية الأولية، تحت مظلة المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة.

واطمئن وكيل الوزارة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة، مؤكداً أهمية تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بدور العبادة ومراكز الشباب ونوادي المرأة وغيرها.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الحضانات بالمركز، واطمأن على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المبتسرين، موجهاً بمراجعة واختبار شبكة الغازات الموجودة بالقسم، لاستقبال أي حالات تحتاج إلى أكسجين، وتبادل الخدمة الطبية بين حضانات مستشفى أبو حماد المركزي، وحضانات مركز الإسدية، مع زيادة القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين.

ووجه وكيل الوزارة مدير إدارة أبو حماد بالتنسيق مع مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، لعمل قوافل خاصة بتنظيم الأسرة لزيادة تركيب وسائل طويلة المدى للسيدات، كما وجه برفع كفاءة الخدمات المعملية بالمركز، وفي نهاية الزيارة اجتمع "مسعود" بممثلي المجتمع المدني بالقرية، لمناقشة مدى إمكانية إضافة خدمات طبية جديدة بالمركز لخدمة أهالي المنطقة.

وأشار الدكتور هشام مسعود، إلى أن المبادرة الرئاسية لخدمات الرعاية الأولية تتم على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من خلال ١٩ منشأة صحية بمحافظة الشرقية ما بين وحدات صحية ومراكز طبية بعد تطويرها ودخولها الخدمة، تتمثل في وحدة صحية بكل مركز من مراكز المحافظة، لتقدم الخدمات الصحية على مدار ٢٤ ساعة مقسمة إلى ٣ فترات، صباحية ومسائية، وليلية، إلى جانب ذلك، سيتم إضافة خدمات جديدة كإتاحة الخدمات الصحية بالمنازل لكبار السن وغير القادرين للتوجه إلى وحدات الرعاية الأساسية، والتي تأتي ضمن أولويات خطة وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية في عام ٢٠٢٣.