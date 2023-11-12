أسما شريف منير تثير الجدل برسالة مفاجئة لطليقها بعد آخر مقابلة.. راجل حقيقي (صور)

فاجأت الفنانة أسما شريف منير طليقها ووالد ابنتها لارا محمود السكري، برسالة حب وامتنان، اعترافًا منها بإلتزامه بواجبات الأب تجاه ابنته على أكمل وجه، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أسما شريف منير تفاجيء طليقها محمود السكري برسالة حب واحترام

نشرت أسما مجموعة صور من أحدث ظهور لها رفقة طليقها وابنتها لارا وأرفقتها بتعليق قائلة: "الأب المحترم، السند والضهر، دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد ايه باباكي راجل وأب حقيقي بمعنى الكلمة".

أسما شريف منير مع طليقها محمود السكري وابنتها لارا

وأضافت أسما: "واقف مهتم بكل خطوة كأنه كأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني ايه انفصال محترم وتحضر ووجود في حياة ولادنا".

أسما شريف منير مع طليقها محمود السكري وابنتها لارا

واختتمت رسالتها بدعوة من القلب قائلة: "ربنا يبارك في عمرك ويخلينا ليها دايماً لعبتي حلو اوي النهاردة حقيقي فخورة بيكي، ربنا يحفظك يا نور عيني".

أسما شريف منير وابنتها لارا

أسما شريف منير عبر انستجرام

وكانت أسما شريف منير، قد حرصت على دعم القضية الفلسطينية، وإدانة الاحتلال الصهيوني الذي يواصل انتهاكاته ضد المدنيين بقطاع غزة، حيث قامت بنشر صورتها مع مرتدية وشاح فلسطين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

وعلقت أسما على الصور قائلة: "أملك إلا الدعاء، اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلًا غير آجل يا رب العالمين، اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.".

أسما شريف منير

وأضافت: "اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم".

أسما شريف منير عبر انستجرام

على صعيد آخر، أثارت أسما شريف منير ضجة واسعة بتصريحات جريئة حول ديانة الإسلام وتفكيرها في ارتداء الحجاب، وذلك خلال ظهورها في بث مباشر مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أعربت أسما شريف منير في بداية الفيديو عن مخاوفها الشديدة ومدى تغير أفكارها بعد الأحداث الراهنة في فلسطين والحرب على غزة من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، حيث قالت: "اللي بيحصل دا أكيد له سبب، وعلى أصعدة كتير أوي"، مشيرة إلى أن ما حدث أظهر طيبة وصفاء قلوب المسلمين وحب الأهالي لبعضها وخوفهم على بعض، حيث قالت: "الإسلام ابتدى يظهر، وبان اد إيه المسلمين طيبين، وأد إيه في ناس كتير أوي بتخاف على بعض وبان حبنا للبلد.

أسما شريف منير وابنتها لارا

وصرحت أسما بأن الأحداث في غزة غيرت في شخصيتها ومعتقداتها الدينية ١٨٠ درجة، حيث قالت: "من ساعة اللي حصل في غزة وأنا خدتها عند مع نفسي والتزمت في الصلاة وبقالي 15 يوم ملتزمة وقللت خروجي جدًا ودي حاجة مريحاني جدًا".

وأضافت أسما: "كل مرة الصلاة بتريحني وبتلهي في الدنيا ولكن دلوقتي بحاول، ونفسي انتظم على الصلاة لغاية ما أموت، المفروض الواحد يلتزم في الصلاة الأول وبعدين يغطي شعره".

أسما شريف منير

أسما شريف منير: نفسي ربنا يهديني للحجاب وبعد ما التزمت بالصلاة حسيت إني ممكن أموت عادي

وأبدت أسما شريف منير رغبتها في ارتداء الحجاب قائلة: "نفسي أعمل كده وربنا يهديني للحجاب، أنا خايفة أعمل حاجة تكون مثال مش كويس للحجاب، ودايمًا الواحد لما بيبدأ في الخيط الأولاني ومينفعش تنفره في الحاجة دي، ولازم دايمًا لما تشوف حد بيعمل حاجة ساعده وادعيله بالهداية، ولو أنت شايف حد أبو لهب افتح نفسه على الدين، واقتضى بالرسول عليه الصلاة والسلام.

وأكدت أسما أنها أصبحت لا تخشى الموت بعد انتظامها في الصلاة وتقربها من الله عز وجل خلال الأيام الأخيرة حيث قالت: "بعد ما التزمت بالصلاة حسيت إني ممكن أموت عادي، أنا دايمًا خايفة من الموت لأني دايمًا حاسة إن ناقصني حاجات كتير قوي ومش عارفة هقف إزاي قدام ربنا، خايفة أموت وأنا مش جاهزة".

أسما شريف منير وابنتها لارا وطليقها

أسما شريف منير: عندي ثقة إن ربنا معايا وهيثبتني على الصلاة

واختتمت أسما حديثها قائلة: "ربنا يثبتني على الصلاة دايمًا والواحد نفسه السيئة والشيطان ساعات كتير بيدمر العلاقة اللي بيني وبين ربنا، وبحس إني لما بصلي بكون هادية وربنا هاديني وفي حد في ضهري ومفيش حد هيأذيني وعندي ثقة إن ربنا معايا".