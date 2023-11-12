تكريم أستاذ بجامعة المنصورة من جامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة

حصل الدكتور وائل عوض، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، على تكريم من رئيس جامعة غرب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة فوزه بجائزة الجمعية الأمريكية لعلوم الرياضية بالمشاركة مع البروفسيور جاري ليجوري نائب رئيس جامعة غرب فلوريدا للدراسات العليا والبحوث.



وحصد عوض جائزة الباحث الدولي من الكلية الأمريكية للطب الرياضي لعام 2023، وجائزة شباب الباحثين من الكلية الأوروبية لعلوم الرياضة (ECSS) إسبانيا، وقد شارك في الكثير من المهمات والزيارات العلمية والتدريب للدول أمريكا والتشيك وإيطاليا وإنجلترا وليتوانيا وبلغاريا وله أكثر من 14 بحثا محكما ومنشور في المجلات العلمية الدولية، ويعمل حاليًا عضو هيئة تحرير المجلة الدولية ( Quest Journal) بأمريكا (Q1)، له الكثير من الأنشطة على المستوى الدولي وعضوية الجمعيات العلمية الدولية مثل عضو الرابطة الوطنية لعلم الحركة في التعليم العالي (NAKHE) -أمريكا، عضو الجمعية البريطانية لعلوم الرياضة والتمارين الرياضية (BASES)- إنجلترا، عضو الكلية الأمريكية للطب الرياضي(ACSM)- أمريكا، عضو الجمعية الفسيولوجية الأمريكية (APS)- أمريكا، عضو الكلية الأوروبية للعلوم الرياضية (ECSS)- ألمانيا.



جدير بالذكر أن الدكتور وائل عوض، عضو مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ومنسق برنامج الايراسموس الأسبق بالجامعة، ومنسق الكثير من الاتفاقيات الدولية مع بعض الجامعات الأوروبية بدول إنجلترا- التشيك- ليتوانيا- بلغاريا- البرتغال.