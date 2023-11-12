أخصائية تغذية تنصح بتناول اليقطين في الخريف

نصحت خبيرة التغذية ماريا ديوجيفا بتناول اليقطين والأطعمة الأخرى التي تحتوي على بروفيتامين أ في الخريف، والتي توفر الدعم لجهاز المناعة خلال موسم البرد.

أخبرتنا خبيرة التغذية ليوزيفا ما هي الأطعمة الفعالة بشكل خاص في مساعدة الجسم على أداء وظائفه بشكل كامل في الخريف، عندما يعاني من قلة التعرض لأشعة الشمس والتعرض للطقس الرطب والبارد، على وجه الخصوص، أوصت الخبيرة بإدراج الأطعمة التي تحتوي على مواد كاروتينويد في النظام الغذائي لفصل الخريف، والتي، عند تناولها من قبل الجسم، تعزز إنتاج فيتامين أ، أحد منشطات جهاز المناعة.

كمصدر للكاروتينات في الخريف، فإن تناول اليقطين مفيد، وتوجد هذه المواد أيضًا في خضروات أخرى، لكن اليقطين يزود الجسم أيضًا بالزنك، وهو أمر مهم جدًا لمناعة جيدة.

ويعتبر اليقطين بحق أفضل مصدر للزنك، فهو يساعد على إبطاء عملية الشيخوخة، وبذوره مفيدة لعمل الدماغ والكبد"، كما ذكرت ديوجيفا في تعليق لقناة RT.

بالإضافة إلى ذلك، نصح خبير التغذية بتناول مخلل الملفوف في الخريف. عند تناوله، يتلقى الجسم البروبيوتيك والبريبايوتكس الذي يعزز نمو البكتيريا الجيدة في البكتيريا المعوية.

وأشار الأخصائي إلى أن "مخلل الملفوف سيكون له تأثير مفيد للغاية على صحة الإنسان"، أيضًا، وفقًا لـ Dyuzheva، يجب أن يحتوي نظام الخريف الغذائي على أطعمة غنية بفيتامين C وفيتامين E والدهون الصحية.