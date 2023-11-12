جنايات الفيوم تقرر تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين ماركو سمير، ومحمد العناني، وعمر سالم، وكيل نيابة هشام سمير وأمانه سر محمود ربيع وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته بمركز أبشواى بالفيوم، لجلسة الخامس من يناير القادم وذلك لحين وصول تقرير الطب الشرعي ولسماع مرافعة الدفاع.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن الفيوم، بلاغا من مأمور مركز أبشواى، بورود إخطارً من مستشفى الفيوم العام بوصول شخص بحاله حرجة وبه عدة طعنات نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

سرقة التوك توك

وتبين من التحريات، بأن المجنى عليه يدعى عادل إ (32 سنة )، فوجئ بشابين يطلبان منه توصيلهما إلى إحدى القرى بالتوك توك الخاص به، وفى الطريق وبالقرب من الزراعات طلبا منه النزول من التوك توك وحاولا سرقته بالقوة وتحت تهديد السلاح، لكنه تصدى لهما وقاومهما للدفاع عن لقمة عيشه، فانهالا عليه طعنا بالأسلحة البيضاء، وتمكنا من سرقة التوك توك الخاص به وفرا هاربين، بعد أن تركوه غارقًا فى دمائه على جانبى الطريق العام، وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وقررت نيابة أبشواى التصريح بدفن جثمان المجني عليه، وقررت احالة المتهمين الي محكمة جنايات الفيوم، التي أصدرت قرارها السابق.