إعلان نتيجة امتحان المتقدمين لشغل وظائف 238 مهندسا بوزارة الموارد المائية والري

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري.

وأشار الجهاز الى أنه يمكن للممتحنين الاستعلام عن موقفهم عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/ .

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالسادة الممتحنين متابعة بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة موعد الامتحان الشفوي المقرر عقده لهم لاحقا.