7 فوائد للمشي كل يوم.. يحمي القلب والمفاصل

من التمتع بقلب سليم إلى نوم أفضل، يمكن للمشي اليومي أن يوفر فوائد صحية مذهلة، كشف أحد خبراء اللياقة البدنية عن سبع فوائد للمشي كل يوم، ليس هناك شك في أن الحركة البدنية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية الخطيرة، ولكنك لا تحتاج إلى عضوية أو معدات رياضية باهظة الثمن لجني الفوائد.

وقد لا تبدو مفيدة للغاية، لكن خطواتنا مهمة حقًا إنها ليست فقط طريقة سهلة حقًا لممارسة التمارين الرياضية التي ستساعدك على الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك، ولكنها أيضًا طريقة رائعة لإبقاء قلبك سعيدًا ومرتاحًا، وتقول الطبيبة العامة إيلينا ألكساندروفا لـ MedicForum: "بالنسبة لمعظمنا، من السهل البدء، سواء كان ذلك من خلال التنقل إلى العمل أو الركض في المدرسة".

تحسين صحة القلب

يمكن للمشي المنتظم أن يحسن مستويات الكوليسترول وضغط الدم، مما يمهد الطريق لتحسين صحة القلب.

يحسن المزاج

يفرز المشي هرمونات الشعور بالسعادة المعروفة باسم الإندورفين، والتي تساعد على تحسين مزاجك.

وأضافت الطبيبة: "يُعتقد أن قضاء الوقت في الطبيعة يساعد في تحسين مزاجنا، ويجعلنا نشعر براحة أكبر".

زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك

أوضحت الخبيرة أنه إذا واصلت المشي، فسوف تزيد عملية التمثيل الغذائي لديك بمرور الوقت، مما يجعل جسمك أكثر كفاءة في حرق السعرات الحرارية في الحياة اليومية، حتى عندما لا تكون نشطًا.

تحسين عملية الهضم

يمكن أن يساعد المشي في تحفيز حركات الأمعاء ومنع مشاكل الجهاز الهضمي من خلال مساعدة الطعام على التحرك عبر الجهاز الهضمي.

تقليل القلق والتوتر

المشي المنتظم يساعد من يعاني من القلق والتوتر، مشيرة إلى أن هذا يجعله نشاطًا رائعًا أثناء وجبات الغداء واستراحات العمل للسماح لعقلك بإعادة التركيز".

النوم بشكل أفضل

كما هو الحال مع التمارين الأخرى، يمكن أن يساعد المشي في تحسين النوم وتقليل مقدار الوقت الذي تقضيه مستلقيًا على السرير محاولًا النوم.

تحسين صحة المفاصل

يعتبر المشي نشاطًا منخفض التأثير ولطيفًا على المفاصل، مما يجعله مناسبًا للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.