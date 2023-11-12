عاجل
صن داونز بطلاً للدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى
الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إطلاق مبادرة صحة الأجنة الثلاثاء المقبل

بوابة الوفد الإلكترونية

 تطلق مستشفى وادي النيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر، مبادرة صحة الأجنة تحت شعار "أمومة بصحة ومواليد بعافية خالية من المرض"، وذلك على هامش مؤتمر صحة الأجنة.

txt

الصحة توضح الإسعافات الأولية في حالة وقوع حادث كهربائي

txt

الصحة بالفيوم تدرب مسئولي الأمن والآمان المعملي

تهدف مبادرة صحة الأجنة، إطلاق مسح صحي على مستوى الجمهورية من خلال وزارة الصحة والسكان للكشف المبكر عن المشكلات الصحية التي تواجه نمو الأجنة وكيفية مواجهتها من خلال اتباع أحدث الأدلة الاسترشادية لضمان حمل سليم ومواليد خالية من الأمراض المزمنة.

 

يشهد المؤتمر حضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، والسيد السفير البريطاني في مصر، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء.

مواد متعلقة

الصحة العالمية تحدث إرشاداتها بشأن علاج كوفيد

رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يستقبل وكيل وزارة الصحة لبحث أوجه التعاون المشترك

وزيرة الصحة الفلسطينية: استشهاد 39 رضيعًا بأقسام العناية المركزة لعدم وجود أكسجين

الصحة العالمية: النظام الصحي في قطاع غزة بات منهكًا تمامًا

كيفية تأثير تناول الطعام على الصحة

قافلة الصحة الإنجانبية فى قنا تُوقع فحوصات لـ3643 سيدة

الصحة الفلسطينية: مئات العائلات بغزة أبيدت بالكامل وعدد الشهداء ارتفع لـ 10818
الجريدة الورقية