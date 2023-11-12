إطلاق مبادرة صحة الأجنة الثلاثاء المقبل

تطلق مستشفى وادي النيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر، مبادرة صحة الأجنة تحت شعار "أمومة بصحة ومواليد بعافية خالية من المرض"، وذلك على هامش مؤتمر صحة الأجنة.

تهدف مبادرة صحة الأجنة، إطلاق مسح صحي على مستوى الجمهورية من خلال وزارة الصحة والسكان للكشف المبكر عن المشكلات الصحية التي تواجه نمو الأجنة وكيفية مواجهتها من خلال اتباع أحدث الأدلة الاسترشادية لضمان حمل سليم ومواليد خالية من الأمراض المزمنة.

يشهد المؤتمر حضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، والسيد السفير البريطاني في مصر، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء.