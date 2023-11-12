علاء عبد العال: درست الأهلي جيدًا واشتغلت على أخطاء الدفاع وكنت أقرب للفوز

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة أن فريقه أمس أمام النادي الأهلي متماسك وكان لديه فرص عددية للتسجيل أمام المارد الأحمر ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كنت أفضل فى أوقات كثيرة أمام النادي الأهلي، ومش سهل إنك تلعب قدام النادي الأهلي، ويضيع عدد من الفرص خلال الشوط الأول، وكنا أقرب للتسجيل وللفوز أيضًا.

وأضاف:" قدمت الشكر للاعبي الجونة، أنا لدي فى الفريق لاعبين كثيرين لم يخوضوا أى مباريات من قبل فى الدوري هذا الموسم الأول لهم وحققت الفوز أمام فاركو وأمام الداخلية، والأن أنا فى مركز جيد فى بطولة الدوري ولكن سنعمل من بعد التوقف بشكل أفضل أيضًا.

وتابع:" اشتغلت على أخطاء دفاع النادي الأهلي أمس ، خاصًة المساحات بين قلبي الدفاع والظهيرين، والحمدلله الفريق كان أقرب للتسجيل.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل أمام الجونة بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.