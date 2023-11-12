انعقاد برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الغربية بالمسجد الشامي بالمحلة الكبرى

أطلقت وزارة الأوقاف المصرية، ثاني فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الغربية، اليوم الأحد ١٢/ ١١/ ٢٠٢٣م، من مسجد الشامي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد السعيد السيد سليمان أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالمنصورة، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من قيادات الدعوة والأئمة والواعظات بالمديرية.

أهمية انتهاج الدعوة الوسطية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

وفي كلمته رحب الشيخ خالد خضر بالحضور مؤكدًا على أهمية انتهاج الدعوة الوسطية إلى الله سبحانه وتعالي بالحكمة والموعظة الحسنة، مع ضرورة قيام الدعاة بنشر الوعي بالقضايا المجتمعية الهامة، والتأكيد على تربية النشء تربية صحيحة وذلك من خلال التوعية السليمة.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في نشر التوعية في كافة المجالات، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل تحقيق التوعية الشاملة.

استغلال هذه الندوات والبرامج للدعوة إلى الله

وفي كلمته أشاد الدكتور خالد السعيد بجهود وزارة الأوقاف الدعوية والتوعوية والتي شملت الأئمة والدعاة وامتدت لتشمل أفراد المجتمع كافة، وذلك في منظومة توعوية شاملة.

وأشار الى ضرورة أن يُحسن الإمام استغلال هذه الفرصة السانحة في الدعوة إلى الله على بصيرة، حيث يقول سبحانه: "قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ"، مؤكدًا أنه لا عذر لمتقاعس عن أداء واجبه الدعوى.