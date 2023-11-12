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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

بدء دورة اللغة الإنجليزية الأكاديمية في جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان عن مواعيد بدء دورة اللغة الإنجليزية التأهيلية Orientation لاختبار اللغة الإنجليزية الأكاديمي".

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وتقام فعاليات الدورة التدريبية التي تستمر لمدة 4 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب، وإشراف الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب، والدكتور شادي الكردي مدير المركز.

مواعيد دورة اللغة الإنجليزية في جامعة حلوان 

وحدد مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان مواعيد الدورة على النحو التالي: اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر 2023: قراءة
يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023: استماع  
يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر 2023: قواعد
يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023: قواعد

ودعا مركز اللغات للأغراض المتخصصة في جامعة حلوان الراغبين في التسجيل والحجز للدورة بالتوجه سريعًا لمقر المركز.

نبذة عن مركز لغات جامعة حلوان 

أنشئ مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب في جامعة حلوان في 1996. 

والهدف من إنشاء المركز هو عقد دورات تدريبية تؤهل لاجتياز الاختبارات الأجنبية مثل TOEFL ورفع كفاءة الدراسة والبحث بالاشتراك مع بعض الجهات المعنية وكذلك رفع الكفاءة المهنية في تخصصات مختلفة ولتعليم اللغة العربية للأجانب وتقوية كفاءة اللغة للكبار ولطلاب الثانوية العامة وغيرها مع تقديم الاستشارات للجهات التعليمية للنهوض بمستوي المعيدين والمدرسين المساعدين لمساعدتهم في تدريس اللغة للأغراض المتخصصة .

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