تنفذ 281 نشاط بحملة توعية لترشيد استهلاك المياه داخل 60 مدرسة بمطروح

أكد الدكتور مهندس "إبراهيم خالد" رئيس مجلس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح، أن الإدارة العامة للعلاقات العامة ( إدارة التوعية ) وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح قامت بتنظيم برنامج أنشطة توعوية عن ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وسلامة ومأمونية المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي تحت شعار " كل نقطه بتفرق " داخل مقرات عدد ٦٠ مدرسة خلال شهر أكتوبر الماضى بمناطق مختلفة بمرسى مطروح وذلك بناء على تعليمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال إن انشطة البرنامج التوعوى والتى بلغ عددها ٢٨١ نشاط خلال الشهر تضمنت عمل ندوات توعية بطابور الصباح وورش رسم ولعبة السلم والثعبان للمرحلة الابتدائية وندوات توعية للطلاب داخل الفصول وتنظيم مسابقات معلومات عامة في قطاع المياه والصرف الصحي وكذلك توزيع الجوائز والهدايا التذكارية للطلاب الفائزين، موضحا أن عدد الطلاب المشاركين فى البرنامج التوعوى بلغ ٤٥ الف ٧٦٧ طالب وطالبة فى مراحل التعليم الأساسى .



ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى أن حملات التوعية بالمدارس تهدف إلى رفع درجة الوعي المجتمعي بقضايا المياه وكيفية المحافظة عليها، مضيفا أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة علي شبكات الصرف الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على المياه وشبكات الصرف الصحي وتعديل السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها بعض المواطنين في استهلاك المياه .