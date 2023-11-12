بيطرى الشرقية يُنظم لقاءات دورية للعاملين للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تنظيم لقاءات دورية للعاملين بالمديريات الخدمية والهيئات الحكومية بإستعراض إنجازات كل قطاع خدمى على حده خلال الفترات السابقة مؤكدا على ضرورة إبراز كلا منا لدوره فى العمل الخدمى لتعريف المواطنين بحجم ما يتحقق من إنجازات ملموسة بكافة القطاعات على أرض الوطن

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الهدف من اللقاء إستعراض مجهودات قطاع الطب البيطري للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام ليعرف كلاً منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به، وذلك من خلال عقد إجتماعات مع مديري الإدارات الداخلية و مديري الإدارات الخارجية والمسئول الإداري بكل إدارة ومديري الوحدات البيطرية "145 وحدة بيطرية بمحافظة الشرقية" علي مدار يومين لمناقشة إنجازات المديرية خلال الفترة السابقة وعرض مديري الإدارات الفنية والإدارية الداخلية بالديوان خطة العمل لكل إدارة خلال الفترة القادمة ومناقشة المعوقات والمشاكل داخل الإدارات الخارجية والوحدات التابعة لها ومحاولة تذليل كل العقبات للارتقاء بالعمل وتحسين الأداء و توفير الاحتياجات لتقديم أفضل خدمة طبية بيطرية وناقش مدير المديرية دور المديرية في جميع المبادرات الرئاسية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل "مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان و التشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة و مشروع تحسين سلالات الماشية و مشروع التأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية ومشروع العجلات العشار بالحسينية".

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تكريم عدد من الأطباء من مديري الإدارات الخارجية ومديري الوحدات البيطرية المتميزة في العلاج الاقتصادي نظرا لإخلاصهم في العمل وطالبهم بالاستمرار في بذل الجهد والتميز لانتظام العمل وخلق روح المنافسة في العمل لجميع العاملين بالمديرية و شدد على بذل وتضافر الجهود لتقديم خدمة بيطرية متميزة بأفضل أداء وكفاءة للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم و الرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق الزيادة المطلوبة فى الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية بالإشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات قامت خلال شهر أكتوبر الماضى ٢٠٢٣، بإجراء الفحص لـ (٣٥٥٨) رأس ماشية ضد البروسيلا و فحص (٢٥٧٣) رأس ضد السل البقرى بمختلف مراكز و قرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وتيسيراً على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لإكتشاف أى حالات مصابة بالسل أو البروسيلا وهى من الأمراض المشتركة التى تصيب الإنسان و الحيوان وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذى يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها ، مؤكداً على إستمرارية جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية الدور الحيوي لمديرية الطب البيطري ممثلة في مسئولي الإرشاد الزراعي، ورؤساء الجمعيات الزراعية في توجيه المواطنين وتوعية المربين بأهمية تحصين ماشيتهم، للحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات اللازمة لفرق التحصين، حتى تؤدي عملها على الوجه الأكمل، وتحقق النتائج المرجوة من الحملة.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أن المديرية قامت عن طريق (١٨٠) لجنة فى ( ١٧) إدارة خارجية خلال الإسبوع الخامس من الحملة التى بدأت أعمالها ١ أكتوبر ٢٠٢٣، بتحصين ( ١١٣ ألف و ٤٦٩) رأس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة وترقيم وتسجيل ( ٥٣٥٧ ) رأس أغنام ، وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكداً على أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز ، حيث يتم استخدام خلال الحملة لقاحاً يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظراً لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة و انتشار بعض الأمراض و تتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة إرتفاع في درجه الحرارة ،وإسهال، وتقرحات في الفم واللثة لانه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

وأوضح مدير المديرية، أنه تم عقد ( ٣٠٧٨) ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.