الأحد 12 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

خروج مستشفى القدس عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي

مستشفى القدس
مستشفى القدس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

 الرعاية الطبية

قال البيان الصحفي للجمعية إن طواقم المستشفى الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى المتواجدين فيه حتى ولو بالطرق التقليدية، في ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.

وحمل البيان المجتمع الدولي وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة المسؤولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

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خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة

قصف المستشفيات

في السياق ذاته، يواصل طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته القصف العنيف لمحيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، وحصاره من الجهات كافة، منذ فجر أمس.

ودمرت مدفعية الاحتلال مبنى قسم القلب القديم في الجهة الغربية من مجمع الشفاء، وتطلق قذائفها بين الفينة والأخرى في محيطه، والقنابل الدخانية بين أقسامها.

كما تعرض مستشفى النصر للقصف المتواصل وللحصار منذ أيام، حيث تم اخلاؤه بالقوة من الأطباء والممرضين والنازحين، وبقي المرضى والجرحى وحدهم.

النتائج

 

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد 198 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، وجرح أكثر من 130، بينما تضررت 60 مركبة إسعاف بينها 53 تعطلت عن العمل بشكل كامل، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، وتم طلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

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كما أوقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية، فيما أدى العدوان المستمر إلى نزوح معظم الكوادر الصحية، ما أجبر المستشفيات على العمل بأقل من ثلث الاحتياج اللازم لعلاج العدد الكبير من الجرحى.

ولا تزال المستشفيات تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يؤدي إلى تقنين صارم واستخدام محدود لمولدات الكهرباء في الوظائف الأساسية فقط.

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