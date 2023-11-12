المصريون بالنمسا يدعمون الرئيس السيسي في كل قراراته التي تخص أمن مصر

ألقى الرئيس عبــدالفتــاح السيســى، كلمة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، أكد فيها أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، ولا بأية دعاوى أخرى، وينبغي وقفها على الفور.

وفي هذا الصدد، أعلن رموز الجالية المصرية بالنمسا دعمهم المطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتخذه من قرارات في ظل الظروف المحلية والأقليمية والعالمية.

الأمن القومي المصري

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الشعب المصري جميعه في الداخل والخارج على حد سواء يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ويفوضونه تفويضا مطلقا لاتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات وما يحتاج أن يقوم به من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري وفي قلبه الحفاظ على كل ذرة رمل في سيناء الحبيبة.

تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف بهجت العبيدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعبّر بوضوح عن موقف الدولة المصرية التي ترفض من جانب تصفية القضية الفلسطينية، ومن جانب آخر هجرة أو تهجير سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء بالأراضي المصرية.

موقف مصر من الأحداث الجارية في غزة

ومن ناحيته قال المهندس حسام بازينة منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالنمسا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح موقف مصر من الأحداث الجارية في غزة ورفضها التام للاعتداءات التي تقع على الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد بازينة دعم أبناء الجالية المصرية بالنمسا للغة القاطعة والأسلوب الحاسم الذي يتبعه الرئيس السيسي في تعبيره عن الرأي العام المصري الذي يقف من ناحية مع الأشقاء الفلسطينيين، ويرفض رفضا قاطعا المساس بأمنه القومي من ناحية أخرى، ولا يقبل بنزوح الفلسطينيين من أرضهم إلى أي أرض من دول الجوار وخاصة إلى الأراضي المصرية، التي سترحب بالأشقاء الفلسطينيين كزائرين مثلهم مثل بقية الشعوب العربية الشقيقة وهذا لن يتحقق إلا بعد أن يقيم دولته على أرض فلسطين الحبيبة.

ومن جانبه أكد أحمد نصار عمدة المصريين بمدينة ليوبن النمساوية أن أبناء الجالية في النمسا يدعمون بكل قوة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفيما يتخذه للحفاظ على الأمن القومي المصري.

صحراء النقب

وذكر نصار الرئيس السيسي عرّى المخطط الصهيوني القذر حينما ذكر أن هناك صحراء النقب يمكن أن يلجأ لها الإسرائيليون، الذين يقع عليهم عبء توفير الحماية للمدنيين باعتبارهم دولة احتلال، وذلك حماية للمدنيين من الأعمال العسكرية بين الطرفين المسلحين، والرئيس السيسي بذلك وضع الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولياته دونما مواربة ولا مهادنة.

ومن فيينا قال مجدي العشري خبير التأمينات أن كل الشعب المصري في الداخل والخارج على قلب رجل واحد يدعمون الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القرارات التي يتخذها للحفاظ على تراب مصر المقدس.

منطقة الشرق الأوسط

وأكد العشري إن الأحداث الملتهبة في قطاع غزة مرشحة للاستمرار بل واتساع رقعتها وزيادة العمليات العسكرية ما يعني أن منطقة الشرق الأوسط معرضة للدخول في نفق من الاضطرابات والمواجهات العسكرية وهو ما يدفع جميع أبناء الجالية المصرية بالنمسا بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل بكل قوة للحفاظ على مصر وأمنها القومي.

مدينة كلاجنفورد

ومن مدينة كلاجنفورد قال محمد هلال منسق حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في المقاطعة إننا منذ اللحظة الأولى التي حمى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر من الجماعة الإرهابية ونحن نقف صفا واحدا خلفه وكلنا ثقة فيما يتخذه من قرارات وندعم بكل قوة هذه القرارات.

مصر مقبرة الغزاة

وأكد هلال أن لدى إسرائيل أوهام تعشعش في مخيلتها من بين تلك الأوهام أنه يمكن أن يستعيض أهل غزة عن أرضهم بجزء من أرض سيناء الذين يظنون أنها مجرد صحراء، وهم لا يدركون أن كل ذرة رمل في مصر تمثل للمصريين الوطن كله، حيث أنها ارتوت بدماء أبناء مصر الذين حافظوا على أرضهم عبر آلاف السنوات مر عليها عديد الغزاة الذين دفنوا فيها لتصبح مصر مقبرة الغزاة.