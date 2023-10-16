المصريون بالخارج يتضامنون مع الشعب الفلسطيني: مظاهرات حاشدة بمعظم بلدان العالم



في تظاهرات حاشدة، دعمت شعوب دول العالم الشعب الفلسطيني، من خلال وقفات تضامنية، منددون بالاعتداءات والقتل والشراسة التي يمارسها الجيش الاسرائيلي ضد أهالي غزة، وممارسة العنف والقسوة ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ، بل ضد كل المدنيين الفلسطينيين.

منع المساعدات الانسانية عن الفلسطينيين

هذا بالإضافة إلى منع المساعدات الانسانية عن الفلسطينيين المحتجزين داخل القطاع، ومطالبة السكان بمغادرة منازلهم، إضافة إلى تفريغ المستشفيات من المرضى والعاملين بها .

الحرب الشرسة ضد الفلسطينيين العزل

ولازال الوضع كما هو منذ اليوم الاول من الحرب الشرسة ضد الفلسطينيين العزل ، منذ صباح السبت 7 أكتوبر حتى كتابة هذه السطور، دون غذاء و دواء ومياه و دون رعاية صحية، مع انقطاع كامل للتيار الكهربائي، وانتهاء المخزون من الوقود لتشغيل اي أجهزة لها أهميتها سواء للمرضى أو لضخ المياه وتشغيل محطات الكهرباء وخلافه.

كل هذا وغيره في ظل غياب الأمن والأمان للفلسطينيين في القطاع، تحت قسوة التهديدات المسلحة والانفجارات المستمرة والطلقات النارية المرعبة من أسلحة الصهاينة تجاه الفلسطينيين، حتى وهم في طريقهم لمغادرة منازلنم نحو أماكن ربما تكون آمنه على حد بيانات الجيش او الاعلام الاسرائيلي.

مظاهرات في بعض المدن الإيطالية واخرى في اوروبا

والصور المرفقة هي لمظاهرات في بعض المدن الإيطالية من تورينو الي ميلانو و روما اضافة الى مظاهرات حاشدة اخرى في اوروبا وفي مختلف قارات العالم .

مظاهرات امريكا

نظم العديد من المواطنين العرب والمصريين بالإضافة إلى عددًا الشعب الأمريكي بمدينة نيويورك وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المواطنين هتافات لدعم الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى من بينها "بالروح بالدم نفديكَ يا أقصي"، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية منددين بجرائم الاحتلال الإسرائيلى وقتل المدنيين قطاع غزة، وتدمير المبانى ومختلف المؤسسات فى فلسطين.

وعبر جميع الحاضرين بالوقفة على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني منددين بالقصف الإسرائيلي على غزة.

مظاهرة روما

وكان قد احتشد أيضًا عدد كبير من المواطنين الإيطاليين في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.

وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .

يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، اسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل .

هذا بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.

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