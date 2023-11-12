الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

روجينا في قائمة رمضان 2024 بإمضاء رؤوف عبد العزيز

روجينا
روجينا

تستعد النجمة روجينا لتخوض الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024 ، من إخراج رؤوف عبد العزيز، ويعد هذا التعاون الثاني بينهما، إذ تعاون من قبل في مسلسل "ستهم" الذي تم عرضه خلال الماراثون الرمضاني الماضي.

مسلسل ستهم من بطولة كل من روجينا، إياد نصار، جهاد سعد ، نانسي أحمد الرافعي، محمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان ،بيومي فؤاد إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجربة فنية له عبر شاشات الدراما، العمل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد الغزيز.

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روجينا

قصة مسلسل "ستهم"

ويستلهم العمل، أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن «الأسطى أم فارس» والتي تعمل كـ«كهربائية» تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة «المعلمة عفاف» التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن «بهية» من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث،كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيهًا، لسداد ديونها.

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روجينا

ويشهد مسلسل «ستهم»، التجربة الأولى لظهور لشيخ المداحين ياسين التهامى في الدراما حيث يؤدي دور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.

 

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