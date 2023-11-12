«التوعية بخفض الانبعاثات الكربونية» ندوة تثقيفية بـ«القابضة للمطارات والملاحة الجوية»

أقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية ندوة بعنوان «استعراض آلية لخفض الانبعاثات تخفيفاً لتأثير التغيرات المناخية»، وذلك بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوى.

أدارت الندوة د. رهام الشبراوى مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية، وناقشت الندوة التى حاضر فيها دكتور وليد الطويل، ومهندس ضياء غنيم من الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك» التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان والحيوان والنبات والغلاف الجوى والمناخ البيئى والاحتباس الحرارى.

مهندس محمد سعيد محروس

كما ناقشت الندوة أبرز تغيرات المناخ بسبب النشاط الصناعى وعلاقته بالتغيرات الجوية العنيفة مثل الأعاصير والزلازل وإجراءات تخفيف الانبعاثات الكربونية والإجراءات التى يمكن أن يتخذها الفرد العادى لتكون له بصمة كربونية صديقة للبيئة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ السياسة البيئية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتوعية العاملين بأهمية الحفاظ على البيئة.