أسعار الخضراوات اليوم الأحد بـ سوق العبور للجملة.. وتراجع الطماطم

شهدت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم الاحد في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، تباينا، على مستوى جميع الأنواع بالرغم من ارتفاع بعض الأصناف كـ الطماطم والتي سجلت مابين 5 إلى 8 جنيهات للكيلو (شوال).

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضراوات اليوم الأحد بسوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم المعلومات كافة التي يحتاجها ويهتم بها متابعوها والوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السلعية، لاسيما أسعار الخضراوات، لاهتمام ربات البيوت بهذا الشأن بشكل يومي، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

وتواصلًا مع البحث المتزايد من قبل الكثير من الناس عن أسعار الخضروات اليوم بشكل مستمر، نستعرض لكم التفاصيل وفق أحدث تحركات الأسعار داخل الأسواق، نظرًا لكونها من المنتجات الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها لدى الجميع، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

الخضروات

سعر الطماطم بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 10 : 14 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 15 : 20 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 3 : 6 جنيهات (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 8 : 17 جنيهًا.

سعر الفاصوليا من 4.5 : 7.5 جنيه للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 2 : 3 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 2 : 4 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 5 : 6 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 5 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 4 : 6 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 9 : 17 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان من 20 : 32 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 3 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 6 : 8 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 2.5 : 4.5 جنيه للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 29 : 33 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

أسعار البسلة 20 : 22 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ من 8 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس بين 8 : 9 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 18 : 38 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 4 : 5 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر بصل أخضر 10 جنيهات (الرابطة).

سعر خس 5 جنيهات (الرابطة).

سعر خس الكابوتشي 3 : 5 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 10 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 15 جنيهًا (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 5 : 8 جنيهات.

سعر فجل أحمر 3 : 4 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).