شبانة: موديست لا يصلح حتى بعد ان احرز هدفا

انتقد الاعلامي محمد شبانه تشكيلة واسلوب لعب كولر خلال مباراه الجونه مؤكدا انه كان احد اسباب خساره اول نقطتين للفريق في الدوري

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن كولر لعب بتشكيل خاطئ وأراح عددا كبيرا من اللاعبين بالرغم من ان الفريق مقبل على فتره توقف دولي وسيحصل اللاعبون على راحة إجبارية.

وتعجب شبانه من بقاء كريم الدبيس صاحب السن الصغير والمجهود الوفير على دكة الاحتياط في غياب علي معلول ولعب خالد عبد الفتاح مكانه بالرغم من انه ليس مركزه وهو ما جعله يظهر في صوره غير جيدة وكان له تأثير سلبى على اداء حسين الشحات..

واتم شبانة حديثه بان موديست لم يظهر بصورة جيدة بالرغم من الهدف الذي احرزه الى ان تحركاته تظل بطيئه وغير مجدية للفريق حتى ولو أحرز هدفا بدليل ما قاله علاء عبد العال المدير الفنى الجونة حين وصف انه لا يليق بالأهلى