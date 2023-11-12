رئيس منطقه الغربية الأزهرية يتابع أعمال جودة التعليم والاستعداد لاعتماد المعاهد الجدد

عقد فضيله الشيخ عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربيه الأزهريه، وبرفقته مدير إدارة جودة التعليم ومدير التعليم الثانوي و مدير إدارة التوجيه الفني بالمنطقة، اليوم السبت اجتماعا لمتابعة أعمال جودة التعليم والاستعداد لاعتماد المعاهد الجدد، للفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور مديري المراحل التعليمية ومديرى الإدارات التعليمية والموجهين العموم لجميع التخصصات ومدير إدارة التعاقدات ومدير الإدارة الهندسية.

وتناول الاجتماع المعوقات التي تواجه المعاهد بصفة عامة والمعاهد المرشحة للاعتماد بوجه خاص، وسبل تذليل الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها، وشدد رئيس المنطقة علي ضرورة الانتهاء من حركات الندب التكميلية للمعلمين والمعلمات والإداريين، لتحقيق الاستقرار في المعاهد، وشدد أيضا على المتابعة الدقيقة من خلال السادة الموجهين بالمنطقة والإدارات التعليمية ورفع التقارير لتعزيز الجوانب الإيجابية ووضع البدائل والخيارات للتغلب على الصعاب التي تواجه بعض المعاهد.

وتقدم فضيلة رئيس المنطقة، بخالص التمنيات للجميع بالعمل بجد وإخلاص لخدمة أبنائنا الطلاب.