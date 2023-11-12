«المصرية للمطارات» تكرّم عاملاً لكفاءته وتميزه

إيماء إلى تعليمات الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بالارتقاء بالعنصر البشرى، قام الطيار جمال السيد محمود، مدير مطار أسيوط الدولى، بتكريم أحمد زكريا فتحى مشرف أعمال النظافة بالمطار؛ نظراً لجهوده المضنية وعمله الدؤوب وقيامه بالأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه، بجانب الأعمال الاستثنائية التى تطلب منه، والعمل على رفعة شأن المطار الذى كان ملحوظاً فى الآونة الأخيرة من الجميع، مما كان له الأثر الطيب على جموع العاملين والمترددين على المطار.