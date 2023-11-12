بدء موسم الأمطار بالمحافظات.. والمحليات ترفع جاهزية استقبال السيول

بدأ موسم الأمطار في ري العديد من محافظات الجمهورية اليوم، بعدما ضرب البرق والرعد سماء القاهرة والمحافظات بساعات النهار، في ظل التقلبات الجوية التي تسبق بداية فصل الشتاء رسميًا.

في هذا السياق طالب اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

استعدادات بالمحافظات

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بتوجيه القيادات المحلية في نطاق محافظاتهم بضرورة القيام بمتابعة جميع أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي.

كما وضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى خطة متكاملة ورفع حالة الاستعداد للحالة القصوى بمحافظة القليوبية، استعدادا لاستقبال موسم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء للعام الحالى، حيث انتهت الشركة من صيانة وجاهزية كافة معداتها لاستقبال فصل الشتاء، وكذلك وضع خريطة انتشار على الطرق والمحاور الرئيسية وكذلك فى المناطق الأكثر تضررا والساخنة بالمحافظة، وذلك لسرعة التعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار بالشوارع ومنع تعطيل مصالح المواطنين.

فيما أكدت المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، أنه تم رفع درجة الاستعدادات التى تقوم بها الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، لافتا إلى أنه بلغ إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار نحو 239 معدة متنوعة المهام، من المقرر أن يتم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل إلى 3226 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 22 محطة، ومحطات رفع الصرف الصحى 193 محطة.

جاهزية العاصمة لموسم الأمطار

من جهة أخرى راجعت أجهزة محافظة القاهرة، جاهزية محطات الصرف الصحي من حيث تشغيلها ورفع كفائتها وصيانتها الدورية لاستقبال موسم مياه الأمطار، مع التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري نحو اتخاذ إجراءات تطهير مخرات السيول والمتابعة الدورية لرفع أى مخلفات بها أولاً بأول بالتنسيق مع الأحياء المتواجدة بها مخرات (حلوان والمعصرة والتبين وطرة والمعادي و١٥ مايو) والتأكد من استعدادات تلك المخرات لاستقبال السيول المتوقعة حال حدوثها.

يأتي هذا فضلًا عن أنه تم التنسيق مع مسئولي الإنارة المركزية ومسئولي الإنارة بالأحياء لمراجعة الأسلاك والكابلات المكشوفة وسرعة تغطيتها حرصًا على حياة وسلامة المواطنين والتنسيق مع شركات الكهرباء لعزل أكشاك الكهرباء والتأكد من إغلاقها بإحكام.