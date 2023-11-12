شوربة القرع بالبرتقال على خطى المطاعم

يعد البرتقال من أنواع الفاكهة المفيدة للجسم، فمن فوائد البرتقال المحتملة مساهمته في تحسين وظائف الجهاز المناعي، والوقاية من أمراض القلب، ومرض السكري، والسرطان، فضلًا عن مساهمته في تحسين صحة الأمعاء والمساعدة على تخفيف الوزن.

وتفضل الأمهات أضافه البرتقال للأطباق الرئيسية لتقدم لأفراد أسرتها وصفة شهية مفيدة لصحة ابنائها لتقوي مناعتهم.

ويسهل تقديم وصفة شهية مفيدة لصحتهم حضري شوربة القرع بالبرتقال بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- القرع : 400 غراماً

- البطاطا الحلوة : 300 غراماً (مقشرة ومفرومة)

- القرع : 50 غم (بذور القرع)

- البرتقال : 1 حبة ونصف (معصور ومبروش)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فص (مفروم)

- كزبرة خضراء : ملعقة صغيرة (طازجة ومفرومة)

- مرق خضار : ليتر (ساخن)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- ملح البحر : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في قدر كبير الحجم على النار، سخني الزيت، وأضيفي البصل وشوحيه لعدة دقائق حتى يذبل.

قشّري القرع وانزعي منه البذور، ثم قطعيه إلى مكعبات.

أضيفي مكعّبات القرع، والبطاطس الحلوة، وعصير البرتقال، وبشر البرتقال، والثوم المفروم، والكزبرة المفرومة، في القدر فوق البصل، وقلبي المكونات جيداً.

صُبي مرق الخضار، ثم تبلي بالملح والفلفل الأسود.

غطي القدر عند الغليان، واتركي الشوربة على النار لحوالي 30 دقيقة حتى النضج.

اخلطي الشوربة في المضرب الكهربائي حتى تصبح ناعمة القوام.

ضعي ملعقة من الزيت في مقلاة على النار، ثم أضيفي بذور القرع وملح البحر، وحركي لحوالي 3-4 دقائق حتى تصبح بنية اللون.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم وزينيها ببذور القرع، ثم قدميها ساخنة.