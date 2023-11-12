الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده بهذه الكلمات.. شاهد

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على احياء الذكرى السابعة لوفاة والده الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

 

وكتب الفنان محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه قائلًا : " 12 نوفمبر الذكرى السنوية السابعة للسند والضهر والغالي والحبيب، أبويا وابنى وأخويا وصاحبي وأستاذي ومعلمي وقدوتي.. ألم - اشتياق - راحة نفسية".

 

وتابع: أحاسيس متضاربة ومجتمعة في نفس اللحظة بداخلي في مكان لا يوجد به سوى الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة وهي الموت.. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدينا إليك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تردنا إليك إلا وأنت راض عنا، اللهم باعد بيننا وبين كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك.

 

وأضاف : "اللهم اغفر وارحم لكل من سبقونا من احبائنا إليك، اللهم صبر كل أب وكل أم وكل طفل في فلسطين وساندهم وانصرهم أنت المنتقم الجبار، وارحم من رحل منهم إليك يا رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم".

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