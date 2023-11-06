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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

ينتشر الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا في فصلي الخريف والشتاء، ويصيبان الجهاز التنفسي، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين أعراضهما وطرق علاجهما.

 

الفيروس المخلوي التنفسي

 

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

السعال

سيلان الأنف

العطس

الصفير

الحمى

صعوبة التنفس

فقدان الشهية

تغيرات في لون الجلد

 

علاج الفيروس المخلوي التنفسي

مسكن ألم متاح دون وصفة طبية لتخفيف الحمى

قطرة ملحية أنفية والشفط

الابتعاد عن التدخين

ترطيب الهواء والحفاظ على دفء الغرفة

المضادات الحيوية في حال حدوث مضاعفات بكتيرية

توفير الراحة للمريض

 

كورونا

 

أعراض كورونا

الحمى

السعال

الإرهاق

الصداع

الإسهال

التهاب الحلق

ألم في الصدر

فقدان حاسة التذوق أو الشم

صعوبة أو ضيق في التنفس

احمرار العينين أو تهيجهما

فقدان القدرة على الكلام أو الحركة أو التشوش

ظهور طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

 

علاج كورونا

اللقاح

الحجر الصحي

الإمداد بالأكسجين للمرضى ذوي حالات الإصابة الشديدة

ارتداء الكمامة الطبية

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