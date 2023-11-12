سلامة الغذاء تشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 70 حملة تفتيشية موسعة على 550 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2 طن ملح منتهي الصلاحية، 600 كجم عسل أسود، 1500 كجم طحينة، نصف طن لحوم وجميعها يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، وتنفيذ 9 قرارات نيابة.



كما تم تحرير 64 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناء على طلب صاحب المنشأة (ألبان، مقرمشات، معلبات) تقدر كميتها بـ 50 كجم.



وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 149 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 45 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 493 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 455 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (كيك، سناكس، عصائر، خلطات توابل) بإجمالي

وزن 30 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



كما تم الاشتراك في حملة مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وتحرير 1 محضر مخالفات.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 40 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر سعد، فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 371 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (حلويات، أرز مطبوخ، خضروات، زيوت، مكرونة، مجمدات لحوم، شوكولاتة، لانشون، بانيه)، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 25 حملة تفتيشية على 340 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها



علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان، صلصة) حيث تم إعدام 1525 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 31 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، القناطر، الخانكة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 16 حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 139 منشأة غذائية وذلك بمراكز (ميت غمر، السنبلاوين، بني عبيد، دكرنس، مركز المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 544 كجم منتجات غذائية فاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص (منتجات ألبان، مصنعات دجاج ولحوم، خضروات مجمدة، فسيخ وسردين، عصائر، سناكس) وغيرها من المواد الغذائية المتنوعة.

كما أسفرت تلك الحملات عن وجود 79 مخالفة عدم تطبيق الإشتراطات الصحية، 103 مخالفة عدم توافر الشهادات الصحية، و100 مخالفة عدم وجود ترخيص منشأة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر بشن حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين ومجلس المدينة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية (مخللات، 20 كجم لحوم وكبدة)، وتم تنفيذ حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بقنا، أسفرت عن تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار.