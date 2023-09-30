وزارة الحج والعمرة تنشر عدة إرشادات للطواف والتصوير

تحرص وزارة الحج والعمرة على نشر العديد من الإرشادات والنصائح لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، لتسيير حركة المعتمرين على مدار العام.

ونشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، بعض الآداب والتوصيات الخاصة بالتصوير في الحرم، مطالبة المصلين وكل زوار الحرم عند التصوير احترام خصوصيّة الآخرين، حيث أن هناك من يقومون بالتصوير ويظهرون البعض في صورهم ممن لا يحبون الظهور.

كما أوضحت الوزارة، أن من آداب التصوير داخل بيت الله الحرام، عدم تعطيل مسارات الطائفين وعرقلة السير، مشيرة إلى أن بعض زائري بيت الله الحرم يعطلون الأفواج عن أداء المناسك، بسبب حرصهم على التصوير بهواتفهم.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام ومراعاة خصوصية الآخرين.

ارشادات وزارة الحج والعمرة لطواف ميسر

ونشرت الوزارة عدة ارشادات للطواف قائلة:"نتعاون لنطوف بيسر وطمأنينة".

تجنب الوقوف المفاجىء وعرقلة السير.

الالتزام بمسار الطواف في الدخول والخروج.

صلاة ركعتي الطواف في أي ركن في المسجد.

وصايا مهمة لتفادي الجفاف أثناء العمرة

ولتفادي الجفاف وفقدان السوائل، نصحت وزارة الحج والعمرة بالالتزام ببعض النصائح منها:

الحرص على شرب السوائل بكميات كافية.

تناول الخضروات والفواكه.

تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وزارة الحج والعمرة.. منصة نسك

وفي سياق متصل كانت وزارة الحج والعمرة أطلقت منصة خاصة لحجز العمرة وهي منصة نُسُك، والتي تعد أول منصة رسمية سعودية تتيح لك خيار التخطيط والحجز وعيش تجربة العمرة أو الحج، وتتيح للمسافرين من جميع أنحاء العالم تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل زيارتهم بسهولة، بدءا من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية.

واوضح وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني، أنه مستقبلًا، سيمكن لزوار بيت الله الحرام، استخدام نُسُك من جدولة الزيارات للمواقع المهمة، والعثور على وسائل النقل، وتنظيم مسارات الرحلات، والوصول إلى الخدمات على أرض الواقع مثل تعقب الطواف وغيره.