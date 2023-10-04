وفد من الإيسيسكو يلتقي وزير الحج والعمرة السعودي في الرباط

التقى وفد من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارته إلى المملكة المغربية.

وفي مستهل اللقاء، الذي جرى اليوم الأربعاء (4 أكتوبر 2023) في الرباط، نقل الدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، إلى الدكتور الربيعة تحيات الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، الذي يقوم حاليا بمهمة عمل رسمية خارج المغرب.

واستعرض الدكتور بنعرفة، خلال اللقاء الذي حضره السفير عبد الله بن سعد الغريري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، أبرز محاور الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للإيسيسكو، وآليات عملها وإنجازاتها وبرامجها ومبادراتها. وقدم شرحا حول نجاح استضافة مقر المنظمة للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، والرابطة المحمدية للعلماء، حيث تجاوز عدد زواره الثلاثة ملايين زائر في 9 أشهر، منذ افتتاحه في نوفمبر 2022.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مقترح إدماج القضايا المتعلقة بالحج وأدواره الحضارية في المقررات التربوية، وكذلك مبادرة "اقرأوه لتفهموه"، التي تهدف إلى التعريف بالقيم السامية والمضامين النبيلة للقرآن الكريم والتعاليم الشرعية، ومساهمة المنظمة في ندوة الحج التي تعقدها الوزارة، وعدد آخر من المقترحات.

وفي ختام اللقاء تم بحث الخطوات العملية للتوقيع على اتفاقية تعاون بين الإيسيسكو ووزارة الحج والعمرة السعودية، تتضمن المحاور الأساس للشراكة بين الجانبين.

ضم وفد الإيسيسكو السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الحوار الحضاري بالمنظمة، والدكتور أحمد سعيد اباه، مستشار المدير العام للشراكات والتعاون الدولي المشرف على أمانة اللجان الوطنية والمؤتمرات.