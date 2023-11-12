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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن دفع تكلفة حج القرعة 2024

تكلفة الحج
تكلفة الحج

أماكن دفع تكلفة حج القرعة 2024..  يتم الإعلان اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، عن نتيجة قرعة الحج فى محافظات دمياط - الدقهلية - المنيا - القليوبية- الإسكندرية، وفي سياق ذلك يكثف المتقدمون البحث عن معرفة تكلفة حج القرعة بيغية التمكن من تدبير المبلغ.

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نتيجة قرعة الحج 

ويتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج تباعا في المحافظات، وقد كشفت وزارة الداخلية  في وقت سابقٍ عن  الطريقة التي التي يتم دفع تكلفة حج القرعة 2024 بها،  حيث يكون ذلك من خلال البنوك الوطنية.

أماكن دفع تكلفة حج القرعة

ويكون دفع تكلفة حج القرعة 2024 في فروع البنوك والتي تتمثل في بنك الأهلى، بنك مصر وبنك القاهرة،  ناهيك عن مكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مسـتوى الجمهورية علــى حساب مدفوعات حكومية.

نتيجة قرعة الحج 2024 بالرقم القومي 

  - الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة 

- النقر على أيقونة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع.

-  يجب إدخال كود التحقق الظاهر على الموقع.

- النقر على أيقونة بحث.

- أخيرًا ستظهر نتيجة حالة الطلب فائز أو غير فائز.

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