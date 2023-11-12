الأحد 12 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد صيام صاحب محل حلويات في "حدوتة منسية"

بوابة الوفد الإلكترونية

يجسد الفنان أحمد صيام في مسلسل "حدوتة منسية"، بطولة الفنانة سوسن بدر، دور الحاج أحمد حلمي، صاحب محل حلويات، وأوشك على الإنتهاء من التصوير.

تدور أحداث مسلسل حدوتة منسية في إطار إجتماعي عائلي، يحكي قصة عائلة تضم خمسة أشقاء هم: "هشام اسماعيل وريم سامي ومحمود حجازي وطارق صبري ومحمد على رزق"، ووالدتهم هي الفنانة سوسن بدر، كل ولد وبنت في الأسرة لديه قصة وحكاية.

 

والمسلسل بطولة سوسن بدر، أحمد صيام، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين ومقرر عرضه قريباً.

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