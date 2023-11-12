الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد عادل إمام ينضم لـ قائمة الأطباء في "أبو نسب"

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

يستعد فريق فيلم "أبو نسب " لطرح العمل على شاشات السينما في أول ديسمبر المقبل،في مصر ودول الخليج، العمل بطولة النجم محمد عادل إمام.

فيلم أبو نسب يتمي لنوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية الكوميدية، إذ يشارك في بطولته كل من  النجم محمد عادل إمام ،ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، علاء مرسي، هالة فاخر، محمد لطفي، كما يشارك كل من النجمة شيرين رضا والنجم ماجد المصري، شيكو، كضيف شرف، العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام وتدور أحداثه حول يوم واحد فقط.

 

زهرة الخليج - محمد عادل إمام يتعرض للإصابة أثناء تصوير"النمر"
 محمد عادل إمام

وإذ يجسد النجم محمد عادل إمام شخصية "طبيب أطفال" تنشأ بينه وبين النجمة ياسمين صبري قصة حب قوية خلال الأحداث ، وتتوالي المواقف الأكشن والكوميدي بينهم.

وتظهر النجم هالة فاخر، شخصية والدته، أما النجم القدير صلاح عبد الله فيظهر خاله ،والنجمة وفاء عامر فتجسد شخصية والدة ياسمين صبري، وماجد الكدواني يظهر بشخصية والدها.

أما النجم محمد ثروت فيجسد شخصية مدير فندق شهير، أما النجم أحمد فيهم يجسد شخصية ضابط ، ومن خلال أحداث الفيلم يدخل النجم الكبير ماجد الكدواني السجن.

محمد إمام - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو
 محمد عادل إمام

وبسياق آخر انتهي النجم محمد عادل إمام من تصوير فيلمه الجديد " اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة ، ويشارك في البطولة كل من أسماء جلال، بيومي فؤاد، ويزو، باسم سمرة ، مصطفي غريب وكوكبة كبيرة من النجوم الصاعدة، ومن المفترض عرض الفيلم في موسم رأس العام الجديد.

 "اللعب مع العيال" تدور قصته حول مدرس تاريخ يعيش قصة حب مع أسماء جلال وهي فتاة بدوية الأصل، ويجسد باسم سمرة في أحداث الفيلم شخصية زعيم عصابة البدو أما بيومي فؤاد يجسد شخصية زعيم القبيلة، العمل يكون في إطار أكشن اجتماعي كوميدي.

محمد إمام يثبت بالصور تقليد توم كروز أحد مشاهد والده في فيلمه الجديد «مهمة مستحيلة» - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
 محمد عادل إمام

مواد متعلقة

باسم سمرة رجل الشر.. والسبب في "العتاولة"

كريم فهمي يدخل عالم الكُتَّاب.. والسر في "220يوم"

حورية فرغلي تريند.. والسر: صورة قديمة

لدعمهم الفضية الفلسطينية.. مشاهير العالم في القائمة السوداء للصهاينة !

ليلي علوي بسن الـ30 في حفل زفاف ابنه شقيقها

بيومي فؤاد ومي كساب قربيًا على شاشات السينما والسبب "سنة أولى خطف"

بعد رحيله بالسرطان .. سطور من حياة شريف شاكر

شذي حسون تدعم "أطفال غزة "بطريقتها الخاصة

الجريدة الورقية