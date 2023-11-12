محمد عادل إمام ينضم لـ قائمة الأطباء في "أبو نسب"

يستعد فريق فيلم "أبو نسب " لطرح العمل على شاشات السينما في أول ديسمبر المقبل،في مصر ودول الخليج، العمل بطولة النجم محمد عادل إمام.

فيلم أبو نسب يتمي لنوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية الكوميدية، إذ يشارك في بطولته كل من النجم محمد عادل إمام ،ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، علاء مرسي، هالة فاخر، محمد لطفي، كما يشارك كل من النجمة شيرين رضا والنجم ماجد المصري، شيكو، كضيف شرف، العمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام وتدور أحداثه حول يوم واحد فقط.

محمد عادل إمام

وإذ يجسد النجم محمد عادل إمام شخصية "طبيب أطفال" تنشأ بينه وبين النجمة ياسمين صبري قصة حب قوية خلال الأحداث ، وتتوالي المواقف الأكشن والكوميدي بينهم.

وتظهر النجم هالة فاخر، شخصية والدته، أما النجم القدير صلاح عبد الله فيظهر خاله ،والنجمة وفاء عامر فتجسد شخصية والدة ياسمين صبري، وماجد الكدواني يظهر بشخصية والدها.

أما النجم محمد ثروت فيجسد شخصية مدير فندق شهير، أما النجم أحمد فيهم يجسد شخصية ضابط ، ومن خلال أحداث الفيلم يدخل النجم الكبير ماجد الكدواني السجن.

محمد عادل إمام

وبسياق آخر انتهي النجم محمد عادل إمام من تصوير فيلمه الجديد " اللعب مع العيال" تأليف وإخراج شريف عرفة ، ويشارك في البطولة كل من أسماء جلال، بيومي فؤاد، ويزو، باسم سمرة ، مصطفي غريب وكوكبة كبيرة من النجوم الصاعدة، ومن المفترض عرض الفيلم في موسم رأس العام الجديد.

"اللعب مع العيال" تدور قصته حول مدرس تاريخ يعيش قصة حب مع أسماء جلال وهي فتاة بدوية الأصل، ويجسد باسم سمرة في أحداث الفيلم شخصية زعيم عصابة البدو أما بيومي فؤاد يجسد شخصية زعيم القبيلة، العمل يكون في إطار أكشن اجتماعي كوميدي.