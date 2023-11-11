وزير الشباب والرياضة: أطلقنا مبادرة للتبرع بالدم لمصابي غزة

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يعبر عن تضامنه خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة المصرية والتألف على كلمة واحدة للتضامن مع أهل فلسطين، موضحًا أنه تم تجهيز عدد من مقرات الوزارة في شمال سيناء وإطلاق مبادرة التبرع بالدم وتوجيه الحصيلة لمصابي الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة، موضحًا أنه تم تجميع 2000 كيس دم في أول دعوة للتبرع.

كلمة الدكتور اشرف صبحي في جلسة نقاشية بعنوان “صوت غزة من القاهرة”

وأوضح أنه تم دفع شباب الرياضة في شمال سيناء لتقديم الدعم والمساعدة في معبر رفح، مشددًا على أنه تم تجهيز قافلة من الوزارة لتقديم الهدايا لأطفال غزة.

وكان أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الحملة القومية للتبرع بالدم تضامنا مع غزة تحت شعار "تضامن شباب مصر مع غزة"، والتي تنفذها الوزارة في جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة ومجلس القبائل والعائلات المصري وبنك الدم.

جاء انطلاق الحملة من مركز شباب التجمع الأول وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس مع مديريات الشباب والرياضة بجميع محافظات الجمهورية، بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتور سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وكل من الاستاذ محمد بركات والاستاذة شيرين خالد من مجلس القبائل والعائلات المصري، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، وعبر الفيديو كونفرانس السادة مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوي الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الحملة تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني بصفة عامة والاشقاء في غزة بصفة خاصة، حيث سيتم التبرع بالدم من أجل المساهمة في علاج الجرحى والمصابين، في إطار الدور الذي تقوم به مصر دائما لمساندة اشقائها في فلسطين.