وزيرة التضامن الاجتماعي: غزة 2023 تظل كاشفة للصمت الدولي المعيب

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يظل موقف مصر واحد راسخ مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني للبقاء على أرضهم، مؤكدة أن مصر تبقى داعمة للأشقاء في غزة بالتزامن مع القصف الإسرائيلي على غزة.

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وأوضحت "القباج"، خلال جلسة نقاشية بعنون "صوت عزة من القاهرة" لمجلس القبائل والعائلات المصرية، أن ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي الآن من قصف مستمر على عدد من المناطق في قطاع غزة هو خرق للقانون الدولي وخرق اتفاقات جنيف التي تنظم السلوك اثناء النزاعات المسلحة.

وأشارت ما تقوم به إسرائيل هو ارتكاب للمواثيق الدولية، مشددة على أن ما تشهده غزة الآن هو خرق لا مثيل له لكافة الأعراف التي تحكم نقاط الصراع، معقبة: "غزة 2023 تظل كاشفة للصمت الدولي المعيب.. فضحوا المواثيق".

وأضافت أنه بناءً على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة على أن الهلال الأحمر المصري تعاون مع الجمعيات الأهلية في كافة إشكال المساعدات في وقت قياسي وتخطت المساعدات أكثر من 9 مليون طن.

ونوهت بأن جمهورية مصر أصبحت مقر لمساعدات العالم الموجهة إلى الأشقاء في قطاع غزة، موضحة أن الهلال الأحمر ساهم في إيصال المساعدات إلى غزة.

وينظم مجلس القبائل والعائلات المصرية جلسة نقاشية بعنوان "صوت غزة من القاهرة" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع، ضد الانتهاكات الإسرائيلية.

تحاول الدولة المصرية بتوفير سبل عديدة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فيما يواجهونه من قصف الكييان الصهويني لمنازلهم ولمستشفياتهم بقطاع غزة، وترسل المساعدات الإنسانية بل وتستقبل من عدة دول المساعدات المرسلة لغزة عبر معبر رفح، واستمرارًا للجهود المصرية، شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري والمؤسسة الملكية البحرينية للأعمال الإنسانية.

وجاء ذلك بحضور السفيرة فوزية بنت عبدالله سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، والدكتور مصطفى السيد أمين عام المؤسسة الملكية للمساعدات الإنسانية، والسيد عبدالله عبد الرحمن قنصل مملكة البحرين، والدكتور حسام الشرقاوي المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، والسيد ألفونسو فريدو ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مصر، والأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والأستاذة مها حفناوي رئيس الإدارة المركزية للوحدة المركزية لدعم منظمات المجتمع المدني، والأستاذ محمد حسين رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي.