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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم تضامن شباب مصر مع غزة بمدينة ابوزنيمة

مركز شباب أبوزينمة
مركز شباب أبوزينمة

تنفذ وزارة الشباب و الرياضة سلسة من حملات التبرع بالدم داخل المنشأت الشبابية و الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية ، و بالتعاون مع بنوك الدم الاقليمية ، و مجلس القبائل و العائلات المصريه ، في اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهوريه لدعم أشقائنا في فلسطين جراء احداث العنف الجاري في قطاع غزة .

انطلاق فاعليات الحملة القومية للتبرع بالدم تضامن شباب مصر مع غزة بمدينة ابوزنيمة

 تنفذ الحمله بمحافظة جنوب سيناء بمدينه الطور يوم الجمعه الموافق ١٠/ ١١ / ٢٠٢٣ الساعه ٥ مساء  بمركز شباب الساحل 

و يوم السبت الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ الساعه ٥ مساء بمركز شباب ابوزنيمة .

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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الجريدة الورقية