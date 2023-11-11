انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم تضامن شباب مصر مع غزة بمدينة ابوزنيمة

تنفذ وزارة الشباب و الرياضة سلسة من حملات التبرع بالدم داخل المنشأت الشبابية و الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية ، و بالتعاون مع بنوك الدم الاقليمية ، و مجلس القبائل و العائلات المصريه ، في اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهوريه لدعم أشقائنا في فلسطين جراء احداث العنف الجاري في قطاع غزة .

انطلاق فاعليات الحملة القومية للتبرع بالدم تضامن شباب مصر مع غزة بمدينة ابوزنيمة

تنفذ الحمله بمحافظة جنوب سيناء بمدينه الطور يوم الجمعه الموافق ١٠/ ١١ / ٢٠٢٣ الساعه ٥ مساء بمركز شباب الساحل

و يوم السبت الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ الساعه ٥ مساء بمركز شباب ابوزنيمة .

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، وبحضور محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و احمد عبد العزيز وكيل المديرية .

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