قضايا المرأة: ورشة تدريبية لمقدمي الدعم النفسي والقانوني للنساء الناجيات من العنف

أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية على مدار ثلاثة أيام متتالية لمقدمي خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء الناجيات من العنف، جاء ذلك في إطار مشروع مناهضة العنف ضد النساء.

خلال اليوم الأول للورشة تحدثت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية حول أهداف مشروع مناهضة العنف ضد النساء الذى تأتي الورشة التدريبية فى إطاره، كما قدمت عزة سليمان المحامية بالنقض مادة تدريبية حول الوساطة القانونية وأهميتها كبدائل لإنهاء العنف الواقع على المرأة والتحديات التي تواجه الأخصائين الاجتماعين والقائمين بجلسات الوساطة، عند التعامل مع مشكلات العنف وكيفية التغلب عليها.



كما قدمت المادة التدريبية خلال اليوم الثاني للورشة الدكتورة منى أبو طيرة أستاذ مساعد بقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس، حول عدة محاور، منها:

سيكولوجية المسئ والضحية، وفهم الكيفية التي تتعامل بها السيدة المعنفة مع العنف نفسيا، فهم دائرة العنف الأسري.

بالإضافة إلى كيفية اكتساب مهارة تبني المشاركين للاتجاه الصحيح نحو العنف والمعنفة، وفن المقابلة الشخصية مع المعنفة، والأنماط المختلفة للنساء المعنفات، والتعرف على المراحل التي تمر بها النساء المعنفات أثناء الإساءة، توقعات المرأة المعنفة من مقدم الخدمة.





خلال اليوم الثالث بالورشة قدم المادة التدريبية المستشار الدكتور/ معتز أبو زيد- القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان، حيث تناول عدة محاور منها: الجوانب الإجرائية لسير الدعاوى الخاصة بقضايا العنف ضد النساء، والإشكاليات المرتبطة بالتنفيذ وآليات التعامل لتفادى هذه الإشكاليات.